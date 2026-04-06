Една жена е загинала, а три са ранени при катастрофа край село Хитово, община Добричка, съобщиха от полицията.

Сигнал за инцидента е бил подаден малко след 17:00 часа. Пристигналите на място екипи са установили, че лек автомобил "Опел" е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в идващ тежкотоварен автомобил.

В лекия автомобил са пътували пет жени. При инцидента на място загива една от тях. Други три са транспортирани в болницата в Добрич, като една от тях в много тежко състояние. Петата жена е само с охлузни рани.

Шофьорът на товарния автомобил е без наранявания. По първоначална информация жените, пътуващи в лекия автомобил, са гражданки на Израел.

Движението по пътя Силистра – Добрич в района на село Хитово е ограничено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Осигурен е обходен маршрут в посока Силистра през Карапелит – Тервел - Коларци и в посока Добрич през Коларци - Тервел - Карапелит.

Трафикът се регулира от "Пътна полиция".