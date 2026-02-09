Днес Православната църква почита Свети мъченик Никифор. 9 февруари е известен още и като Отдание на Сретение Господне. Свещеникът Саприкий и християнинът Никифор, които живеели в град Антиохия били приятели, но враждата ги разделила и те станали врагове.

След време Никифор разбрал колко грешни са тези чувства и потърсил прошка от своя най-верен някога другар. Но Саприкий не искал да му прости. Тогава Господ наказал жестокостта на Саприкий. В деня, когато трябвало да бъде посечен, Бог го накарал да се отрече от него.

Заради тази необикновена история днес имен ден празнуват всички мъже и жени с името Никифор и Никифорка.