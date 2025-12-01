Хандбален клуб „Поморие“ е едноличен водач на зона "Тракия" след две убедителни победи срещу ХК „Труд“ – с.Труд 33:22 и ХК „Петър Бабев“ – Несебър 37:20. Турнирът от Б Регионална хандбална група мъже се проведе в Хасково, а поморийските момчета се представиха отлично под ръководството на треньорите Митева и Каръкова.
В състава взеха участие: Емил Дичев – 13 гола, Петър Петров – 12 гола, Красимир Добрев – 10 гола, Ивайло Иванов – 10 гола, Атанас Найденов – 9 гола, Денис Михалев – 8 гола, Виктор Каприев – 8 гола, Кристиян Самоковлиев – 3 гола, Пламен Божков и на вратата с отлични прояви Димитър Петков и Теодор Каракочев.
