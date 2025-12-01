Председателят на Сметната палата Димитър Главчев, засрамен от огромните бонуси, които ръководството получаваше до момента, реши да направи административна реформа в одитната институция.

"С цел по-ефективно управление на публичните средства и модернизиране на кадровата политика се закриват незаетите щатни бройки, освобождават се служители, придобили право на пенсия, и се прилага нова методология за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС) за работещите в палатата", съобщиха от ведомството.

През ноември 37 служители на Сметната палата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, са получили предизвестия, че трудовите им правоотношения ще бъдат прекратени. Освен това със заповед на председателя на Сметната палата са закрити 5% от щатните бройки в администрацията, а един отдел в администрацията е закрит, а с това се закрива и още една щатна бройка.

От Сметната палата се похвалиха и със стартиране на "по-широка реформа, свързана с въвеждане на нови правила за определяне на допълнителното материално стимулиране (ДМС), с която се определя таван на сумите, но и усилия за привличане на нови, млади специалисти в одиторския състав – с актуални знания и умения, отговарящи на съвременните потребности".

От съобщението става ясно, че се въвежда обективен критерий, според който се определя размерът на ДМС. В зависимост от оценките, които получават от своите ръководители, експертите и директорите на дирекции ще могат да получават до две заплати на тримесечие. Ръководството ще може да получава до една заплата на тримесечие.

Получаването на ДМС обаче е само опция, а не императив и ще се разпределят само при реализирани икономии в бюджета на институцията, посочват от палатата.

Както стана известно, през 2024 г. председателят на Сметната палата си е определил 113 000 лева допълнително към заплатата. Димитър Главчев обясни, че той лично е взел само 24 280 лв. през първото тримесечие, тъй като след това бе назначен за служебен премиер - пост, който заемаше до началото на 2025 г. Останалата сума е получена от Горица Кожарева, която замести временно Главчев в Сметната палата.

От одитната институция посочиха, че имат и много незаети бройки в одиторския състав, за които се стремят да привлекат повече млади кадри. През 2025 г. до момента са обявени и проведени пет външни конкурсни процедури за заемане на общо 75 свободни бройки за одитори. Класирани са 12 кандидати, назначени са десет. Обявени и в процес на провеждане са още пет външни конкурса за общо 53 свободни бройки в одитните дирекции.