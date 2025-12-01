Две произведения от цикъла „Бариери“ на един от големите бургаски художници Георги Баев стават част от благотворителната инициатива „Нов роял за талантите на Бургас“, съобщиха от Националното училище за музикални и сценични изкуства „Проф. Панчо Владигеров“.

Картините са дарени лично от сина на художника Иво Баев, който при предоставянето им се срещна с възпитаници на училището и разказа за философията и духа на своя баща – творец, за когото свободата, смелостта и преодоляването на вътрешни и външни бариери са били водещи принципи. Иво Баев отправи към младите послание да чупят всички бариери и разказа, че по думите на баща му понякога заниманието с изкуство може да е тежко бреме, но в същото време за някои то може да дава крила.

Двете произведения ще бъдат включени в благотворителната изложба „Нов роял за талантите на Бургас“, която ще бъде открита на 1 декември в Дружеството на художниците, уточни директорът на музикалното училище Димитър Маджаров. Инициативата е организирана от фондация "Солинария" като част от кампанията "Роял за бъдещето на Бургас".



Средствата от изложбата ще бъдат насочени към закупуването на нов роял – необходим инструмент за развитието на младите изпълнители и за утвърждаването на града като културен център, допълват организаторите.

За изложбата свои творби безвъзмездно ще представят художниците Георги Андонов, Станислав Лазаров, Добрин Вътев и Атанас Стоянов. Към тях ще се присъединят и ученици от Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" (НУМСИ), чиито произведения ще бъдат показани редом с тези на утвърдените автори. Основен акцент на вечерта ще бъде благотворителният търг на четири картини.



