"Това нещо не е нормално. Правя всичко възможно да остана в страната и да развявам българското знаме. Ще видим и с господин Терзиев какво може да направим. В крайна сметка започвам все повече да се замислям да напусна страната".

Това заяви олимпийският и трикратен световен шампион във вдигането на тежести Карлос Насар след среща с кмета на София Васил Терзиев. На нея щангистът призна, че започва да се замисля дали ще може да продължи да вдига за България заради всичките пречки през последните месеци.

"Все още няма как да се стабилизира финансовото състояние на федерацията, тъй като нови спонсори няма. Няма никакви промени. Последната ситуация е, че нямам намерение да подписвам договора, докато Стефан Ботев е във федерацията", каза Насар.

По думите му Стефан Ботев още не се е свързал с мениджъра му.

"Той очаква ние да се свържем с него. Той не може да покрие нашите условия за подготовка, което означава, че няма как да подпишем. Тази федерация не работи правилно и няма дори финансиране, което да покрие моя екип и моите разходи. Споменава се моето име и на други хора. След това ме канят на срещи, които няма как да откажа. В крайна сметка не ме е страх да говоря с когото и да е. Аз съм на страната на истината и това нещо ми дава смелостта, че няма как да сгреша", коментира Насар.

"Срещата с господин Пеевски… Стефан Ботев отиде и каза няколко думи, че аз съм благодарение на федерацията и, че той е единственият спонсор на федерацията (бел. ред. Делян Пеевски). Но това не е истина – аз не съм получил нито стотинка. Не съм зависим от нито един политик и от политици не съм получавал пари. Не е хубаво да бъда свързван така“, каза Насар и добави: „Стефан Ботев не ме е карал да ходя на никакви срещи. Просто свръзката, която прави, провокира такива срещи. Стефан Ботев не може да открие други спонсори. Ние имаме задължение от милион… С цялото ми извинение – някои ресторанти правят такъв оборот за месец.

Аз имам 100% повече спонсори от федерацията. Имам и предложения за нови спонсорства. Досега съм получавал средства, но това са лично мои договори. Аз залагам свои средства, за да вдигам за България“, посочи Насар.

"В момента най-голямото ми притеснение е да не бъдат спрени правата ми. Виждате, че в последно време нямам проблеми да се състезавам и така. В бъдеще се надявам да имам и нови спонсори, които да подкрепят българските тежести. Пишем голяма история, която запалва българските деца.

Не знам какво да очаквам от Стефан Ботев. Надявам се да продължава да се състезавам за България. Не сме коментирали тази тема, но това е най-лошото, което може да се случи", призна Насар.

"Ние правим спорт на световно ниво. Нямам загуба от 2023 г. на нито едно първенство. Това нещо, за да се постига – трябва много работа с професионалисти и средства", добави олимпийският шампион, цитиран от БГНЕС.