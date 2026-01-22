Министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев няма намерение да отменя интегрирания изпит по математика от Националното външно оценяване в 10 клас въпреки появилото се недоволство, че оценките може да са по-ниски заради включването на шест въпроса от предметите физика, химия, биология и география.

Интегриран изпит по математика се предвиждаше и за Националното външно оценяване в 7 клас, но след подадени жалби съдът отмени заповедта.

Министър Вълчев каза, че за интегриряния изпит по математика за 10. клас се е знаело още преди началото на настоящата учебна година и не би трябвало да има никакви притеснения сред учителите и учениците.

"Може би беше тактическа грешка да го наречем "интегриран изпит", защото той си е изпит по математика. Това ще бъде изпит изцяло от математически задачи, като шест от тези задачи ще включват базови понятия, елементи, знания от природните науки - нещо, което те трябва да учат, докато са в 9-ти, 10-ти клас, най-вече в 10-ти клас. Ще трябва да го научат заради това да бъдат знаещи хора и да знаят основните неща и понятия от природните науки, тъй като те ще им бъдат полезни в живота", каза министърът, цитиран от БНР.

Красимир Вълчев увери, че на изпита по математика за 10-ти клас няма да има нищо изненадващо:

"Тези шест задачи, дори ако ги съпоставим с останалите задачи в изпита по математика, ще бъдат по-лесните".

Според Вълчев следващият просветен министър няма основание да отменя интегрирания изпит по математика за 10-ти клас:

"Тази оценка след 10-ти клас не е решаваща за по-нататъшното им образователно и житейско развитие. Знаете, нито е свързана с кандидастване в друго училище, освен за малък брой ученици в обединените училища, нито по някакъв начин ще повлияе и на това дали ще продължат в 11-ти клас".