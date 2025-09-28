Двама национали от българския отбор по волейбол намериха място в идеалния състав на Световното първенство за мъже във Филипините, където "лъвовете" завоюваха исторически сребърен медал.

В престижната селекция беше отличен капитанът на България Алекс Грозданов като един от двамата най-добри централни блокировачи на турнира, съобщи Gong.bg. Напълно очаквано, звездата на тима, Александър Николов, бе избран за един от двамата най-добри посрещачи, затвърждавайки блестящото си представяне.

Идеален отбор на Мондиал 2025 по волейбол: