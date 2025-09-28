Бурни емоции кипят пред сградата на Община Бургас в момента, като стотици бургазлии гледат заедно финала на Световното първенство по волейбол между България и Италия. Бургазлии показват пълна подкрепа за нашите момчета, като аплодират и се радват на всяко успешно посрещане или спечелена точка. Подобна еуфория морският град не помни от златното лято на 1994 година.Фенове на различни възрасти - от малки деца до възрастни хора са на площада, развивайки българското знаме. Сред тях е и кметът Димитър Николов. "Пълна подкрепа за националите от Бургас. Победа!", заяви кметът Николов.



