Бургас посрещна с аплодисменти и със скандирания "Българи-юнаци" края на финала по волейбол. Гордеем се с вас, наши момчета!, казваха хората, които заедно гледаха мача срещу Италия на екран пред сградата на Общината. Бурни емоции, сред които много радост и тръпнене завладяваха публиката. Близо два часа цели семейства, малки и големи бургазлии изразяваха най-искрената си подкрепа за нашите национали. Въпреки загубата с 3:1 гейма, хората показаха гордостта си от големия успех на отбора на България.