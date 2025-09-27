Мачът от полуфинала на Световното по волейбол между отборите на България и Чехия ще бъде първи в програмата за събота, 27 септември. Двубоят започва от 9:30 часа сутринта българско време.

По-късно, от 13:30 часа, един срещу друг ще се изправят Полша и Италия – повторение на финалите от предходния Мондиал, Европейското първенство и Волейболната лига на нациите.

Волейболните национали на България се класираха за полуфиналите на Световното първенство след драматична победа с 3:2 гейма над САЩ.