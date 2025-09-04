Носителят на "Златна обувка", голмайстор на Световното първенство по футбол през 1994-а Христо Стоичков пристига отново в Бургас. Той ще бъде специален гост на третото издание на детския футболен турнир „Христо Стоичков – Пътят към звездите“. Той ще се проведе на 11 септември 2025 г., от 11:00 ч., на площад „Тройката“ в Бургас.



В предходните две издания присъствието на легендарния футболист събра хиляди фенове, а интересът тази година е още по-голям – десетки родители и почитатели вече отправиха запитвания дали Христо Стоичков отново ще бъде в Бургас.



Всички участници – деца и техните родители – ще получат подаръци, а за феновете на Христо Стоичков е предвидена специална среща с автографи, снимки и екземпляр от книгата „Христо Стоичков. Историята“.