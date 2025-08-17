Български атлети ще участват в Световните игри за трансплантирани в Германия, като изцяло си поемат разходите за пътуване и престой със собствени и спонсорски средства. Първенството започва от днес и ще продължи до 24 август. Българското правителство е заплатило единствено изпращането на тийм мениджър и двама спортни терапевти като подкрепа за състезателите ни.

Шестима от състезателите ни са с трансплантирани органи, а седмият е жив донор на бъбрек. Българите ще участват в дисциплините плуване, лека атлетика, тенис на маса, както и в социалните спортове боулинг, дартс, петанк. Над 3000 атлети от 54 държави ще премерят сили на световното първенство и ще покажат, че донорството на органи дава шанс за живот, обясни златният ни медалист от Световните игри в Австралия Георги Пеев.

"В световен мащаб това е проблем. В България - още по-голям. С физическа активност да може да се покаже на света, че хората с трансплантации са живи и че наистинат донорството означава живот".

Пеев ще участва за първи път в дисциплината 400 метра кроул. На останалите ни участници пожелава да стигнат до медал и споделя какво всъщност е най-важното:

"Ние сме минали през много трудности и в един момент, когато си на най-големия спортен форум, това означава, че вече си в абсолютна форма, животът наистина се е върнал в тебе и минава през тебе".

Участието на жив донор на органи от наша страна е добър знак, смята Георги Пеев и припомня, че в България живото донорство на бъбрек и на черен дроб е застинало от години. Към момента над 860 българи чакат за трансплантация на орган.