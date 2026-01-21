Важна стъпка към международното културно признание на Бургас беше направена днес, след като всички 13 общини в областта официално застанаха зад кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2032.

Кметовете подписаха меморандум за сътрудничество, с който поеха ангажимент да участват активно в кампанията и подготовката на кандидатурата. В знак на единство те символично подредиха пъзел на Бургаска област – жест, който подчерта общата визия за бъдещето на региона.



„Кметовете на общини в областта в срок успяха да убедят своите общински съвети, които единодушно гласуваха и подкрепиха Бургас да се яви като регион в състезанието за Европейска столица на културата. Състезанието вече е стартирало, обявата е публикувана“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на церемонията.

На събитието присъстваха още областния управител Владимир Крумов, зам.-кмета по култура на Община Бургас Диана Саватева, а своеобразен водещ бе Руска Бояджиева, изпълнителен директор на Фондация „Бургас 2032".



Началото на церемонията бе поставено с емоционално изпълнение на пиано на младия музикант Александър Пишманов от Бургас, което създаде артистична атмосфера и зададе вдъхновяващия тон на срещата.

До края на годината Бургас трябва да подаде пълния си апликационен пакет, а през 2027 г. международно жури ще извърши оценка и ще реши дали градът и областта отговарят на критериите за домакин на престижната европейска културна титла.

Очаква се в следващите месеци да бъдат обявени още инициативи и културни проекти, които ще подкрепят амбициозната кандидатура на Бургас