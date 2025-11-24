Един сгряващ бургаските сърца концерт ви очаква на 4 декември (четвъртък) в двора на Етно кафене и музей! По този начин „Есенната Етно палитра“ ще се оцвети в зимни цветове за още вълнуващи събития през последния месец в годината.

Броени дни преди Никулден вокален ансамбъл "Морски бриз" към Народно Читалище "Любен Каравелов" ще зарадва жители и гости на града с любими песни за Бургас, морето и още нещо. Те ще са по стихове на Петя Дубарова, Яна Вълчева, Пейо Пантелеев и по музика на Пламен Янев.

Началният час е 16:00 часа, ще ви очакваме с коледна украса, сгряващи напитки и добро настроение!

Създадената в края на 2005 г. към читалището група за стари градски и шлагерни песни е с ръководители Хачо Сарабян /до 2008 г./ и Ани Маркова /до 2011 г./. Някои от участниците основатели пеят в групата и към момента.

От сезон 2011/ 2012 г. ръководството се поема от Емануил Арнаудов. Вокален ансамбъл „Морски бриз“ е носител на награди от фестивали и конкурси. От сезон 2024/2025 г. художествен ръководител на Вокален ансамбъл "Морски бриз" е музикантът Пламен Янев.