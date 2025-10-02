Книгата на бургаската поетеса Наталия Недялкова – "В навечерието на 31 февруари" ще бъде представена на 7 октомври в рамките на Есенните литературни празници в Бургас. Премиерата ще е в Дома на писателя от 18, 00 часа.

През пролетта тази година поетичната книга спечели финансиране от общинския фонд "Култура" в конкурс за анонимни ръкописи, като получи висока оценка от 3-членната експертна комисия. Книгата е издадена от бургаското издателство "Либра Скорп", редактор е Роза Боянова, рецензент е Емил Басат, илюстрациите са дело на словашкия поет Ерик Ондрейичка, а графичният дизайн е на Петра Лимоза (Петя Станева).

"В новата си книга поетесата ни сродява с необичайното, неочакваното, неподозираното богатство на езика", коментира културният журналист и литературен критик Емил Басат.

"Верен щит и осветена хоругва в творческия поход на Наталия Недялкова към неспокойното мироздание е словото. Носейки и в стиховете озарена светлина, то остава вярно на библейския си архетип. Но сега, в битността на ХХI век – е пречупено и през призмата на модерния интелектуален генезис", посочва в рецензията си за книгата литературният критик Георги Николов.

"Поетичният сборник „В навечерието на 31 февруари“ е дълбоко интроспективна, философска и езиково богата книга. Тя е за читатели, които ценят поезия, която провокира, задава въпроси и изследва дълбоки философски теми. Това е поезия, която не те води за ръка, а те предизвиква сам да търсиш смисъла, „между редовете", посочва пък хърватският поет Дамир Марас, в чийто превод книгата излиза и на хърватски език.



Наталия Недялкова е поет, преводач и журналист, заместник председател на Бургаска писателска общност. Тази година тя спечели втора награда за поезия в Хамбург в конкурс, организиран от Културно дружество „BulgarischerFrauen- undFamilien-ClubHamburg („Клуб на българските жени и семейства в Хамбург, а името на бургаската поетеса беше включено в Голямата енциклопедия на универсалната култура, издадена в Мексико.