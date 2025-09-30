На 30 септември, от 18:00 ч., в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“ ще се състои премиерата на книгата „Емигрантски воли и неволи“. Авторът Бойко Антонов ще бъде представен от Тодор Костадинов – писател, редактор и издател.

„Емигрантски воли и неволи“ е сборник с разкази, в които се преплитат личната съдба на един български емигрант, силата на спомените и световните преживявания на човек, прекарал три десетилетия в Америка. Книгата започва с истории от детството и младостта – невинни, искрени, понякога и болезнени. Постепенно разказите навлизат в най-съществената тема – изпитанията на емигрантския живот. В едноименния текст „Емигрантски воли и неволи“ авторът споделя пътя към превръщането си в „среден американец“ – път, белязан от жертви, усилия, но и от нови хоризонти.

Третата част на книгата отвежда читателя на необичайни места – от Мексико до Нова Зеландия – където героите се сблъскват с култури, приятелства и приключения, често свързани с морето, гмуркането и подводния свят. Така сборникът преминава от интимната изповед към универсалното преживяване за търсене на дом, смисъл и принадлежност.

Бойко Антонов е родом от Пловдив, повече от 30 години живее в САЩ и съчетава професионалната си кариера с литературни занимания. През последните 15 години работи в Библиотеката на Американския конгрес в столицата Вашингтон, което още повече го сближава не само с българската, а и със световната литература. Автор е на публикации в сборници и литературни сайтове, преводач, съосновател на културни и образователни инициативи на българската общност зад океана.

Премиерата в Бургас ще даде възможност на публиката не само да се срещне с автора, но и да чуе как писателят и издател Тодор Костадинов ще прочете книгата през своята професионална и лична призма.