Ако сте почитател на мистериозните трилъри, които комбинират психологическа дълбочина, загадъчни събития и напрегнато действие, със сигурност вече сте се срещали с нидерландския автор Джак Ланс. Тазгодишното издание на фестивала „С книга на плажа“ ще ви даде уникалната възможност да се срещнете с майстора на трилъра и неговата книга „Нощни очи“, която вече има холивудска кино версия.

Срещата с писателя е в срада на 13 август от 16.00ч. на откритата сцена пред Експоцентър"Флора".

Трилър новелата „Нощни очи“ на Джак Ланс / издателство Унискорп“/ разказва историята на жена, преживяла кошмари, които понякога я карат да се съмнява в здравия си разум. Или кошмарът, от който си е мислила, че е избягала, се е завърнал?

Линда Рейнс кара колата си към отдалечената къща в планината, където наскоро се е преместила. Тя е повече от изненадана, когато открива друга, същата като нейната, паркирана на обичайното ѝ място. Другата кола има същия регистрационен номер, същата драскотина точно над бронята и същите предмети на задната седалка.

Повече спойлери и разяснения към разплитането на мистериите лично от автора в сряда на фестивала „С книга на плажа“.