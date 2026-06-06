Шаманка, която години наред "разваляла" черни магии срещу десетки хиляди левове, получи обвинение.

Районната прокуратура в Монтана е внесла в съда обвинителен акт срещу Ш.К., която измамила Г.А. с 39 427 лева, съобщиха от прокуратурата.

Ш.К. се запознала с пострадалата Г.А. през 2022 година в парк в Монтана. Непознатата се представила като Миладинка от Благоевград и обявила, че е кръстена лично от баба Ванга. Тя дала на Г.А. пликче с билка и заявила, че „Господ я е изпратил, за да й помага“.

В следващите години Г.А. изтеглила два потребителски кредита, 19 бързи кредита и дала парите на обвиняемата, освен това и предала златни накити, заложила апартамента си и друга семейна собственост, като получила нотариално заверено пълномощно от съпруга си. Така дала общо 39 427 лева на Ш.К.

Предстои делото да бъде разгледано от съда.