САЩ обяви началото на процес по изплащане на компенсации на жертвите на международната инвестиционна схема, свързана с компанията OneCoin.

Схемата, развивана между 2014 и 2019 г., е организирана от съоснователите Ружа Игнатова и Карл Себастиан Грийнууд, които заедно с други участници измамиха инвеститори от цял свят. Компанията, базирана в София, е рекламирала фиктивна криптовалута чрез глобална мрежа за мултилевъл маркетинг. В резултат на подвеждаща информация жертвите са инвестирали над 4 милиарда долара.

Американските власти са провели редица наказателни производства по случая в Ню Йорк, като някои от основните участници вече са осъдени. В рамките на разследването са конфискувани активи на стойност над 40 милиона долара, които сега ще бъдат използвани за обезщетяване на пострадалите.

Лица, закупили криптовалутата OneCoin в периода 2014–2019 г., могат да подадат заявление за обезщетение чрез специалeн портал, който може да бъде достъпен ТУК. Крайният срок е 30 юни. Процесът се управлява от звено към Министерството на правосъдието, отговарящо за конфискации и финансови престъпления.

От ведомството подчертават, че целта е да се възстановят поне част от загубите на пострадалите.

„Жертвите са в центъра на всичко, което правим“, заяви заместник главният прокурор А. Тайсън Дува. По думите му институциите работят за това незаконните печалби да бъдат иззети и върнати на потърпевшите.

Федералният прокурор за Южния окръг на Ню Йорк Джей Клейтън определи инициативата като важна стъпка към възстановяване на средствата, но призна, че щетите не могат да бъдат напълно компенсирани.

Според разследващите OneCoin е една от най-големите криптоизмами в света, като инвеститорите са били подвеждани чрез фалшиви обещания за печалби.

„Загубите на жертвите са огромни“, заяви представител на ФБР, като подчерта, че много хора са вложили спестяванията си в схема, която никога не е могла да донесе печалба.

Разследването продължава, включително издирването на Ружа Игнатова, която остава сред най-издирваните лица на ФБР.

От властите предупреждават, че участието в процеса по компенсации е безплатно и призовават гражданите да бъдат внимателни към измами от лица или организации, които се представят за посредници.