Варненският районен съд остави в ареста прокурорския син Николай Маджаров. Маджаров е син на бившата шефка на закритата вече Специализирана прокуратура Валентина Маджарова. Той е обвинен за две престъпления - за отглеждане на 90 растения от рода на конопа и намерена суха тревиста маса.



В залата стана ясно, че 31-годишният мъж не е осъждан, но е има има криминално досие – задържан е през 2013 г., а през 2015 г. оказал съпротива на полицейски орган, а през 2018 г. е участвал в грабеж. Отнемано му е и свидетелство за управление на МПС заради отказ от проверка за наркотици, но въпреки това той продължил да шофира.

Младежът беше арестуван след акция на отдела за борба с организираната престъпност в Бургас, след като в двора на семейната къща в село Драка край Средец бяха открити около 50 килограма марихуана.

Той е бил следен продължително време от антимафиотите.

По разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов разследването е прехвърлено на прокуратурата във Варна, за да се гарантира безпристрастна и ефективна работа по случая.

Според защитата още в момента на задържането си Маджаров е направил пълни самопризнания. „От самото начало той съдействал на органите на МВР и показал всичко, свързано с престъпната му дейност“, каза адвокатът му- Юлиан Георгиев.

Самият Маджаров заяви: „Съжалявам за извършеното деяние. Съдействал съм напълно на органите на реда. Моля съдът да не уважава искането за най-тежката мярка“, посочи той.