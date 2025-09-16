Районната прокуратура във Варна ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за задържания вчера син на бившата шефка на закритата вече Специализирана прокуратура. Разследването за притежание на 50 кг марихуана беше прехвърлено в районна прокуратура – Варна по разпореждане на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.



В момента 31-годишният мъж от Бургас е задържан за срок до 72 часа. Той беше задържан на 15 септември след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас. Разследващите установили, че в имот в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия, се отглеждат множество растения от рода на конопа.



При извършените претърсвания е намерено и иззето суха тревиста маса, припомнят от пресцентъра на институцията.



На 16 септември Н.М. е привлечен в качеството му на обвиняем за две престъпления, първото - за засаждане или отглеждане на pacтeния oт oпиeв мaĸ и ĸoĸaинoв xpacт или pacтeния oт poдa нa ĸoнoпa в нapyшeниe нa ycтaнoвeнитe в Зaĸoнa зa ĸoнтpoл въpxy нapĸoтичнитe вeщecтвa и пpeĸypcopитe пpaвилa, за което се предвижда нaĸaзание c лишaвaнe oт cвoбoдa oт двe дo пeт гoдини и глoбa oт пeт xиляди дo дeceт xиляди лeвa. Второто е за пpoизвeждане, пpepaбoтване, пpидoбиване или държане на нapĸoтични вeщecтвa или тexни aнaлoзи c цeл paзпpocтpaнeниe и ce нaĸaзвa c лишaвaнe oт cвoбoдa oт двe дo oceм гoдини и c глoбa oт пeт xиляди дo двaдeceт xиляди лeвa, a зa pиcĸoви нapĸoтични вeщecтвa.



Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение. Прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража". Разследването по досъдебното производство е в начален етап. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия – оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои извършване на още действия по разследването, в това число и назначаване на ботаническа и физикохимическа експертизи за прецизиране на обвиненията.