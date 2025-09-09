Ново обвинение - за умишлено престъпление-причиняване на смърт на едно лице и нанасяне на телесни повреди, под влиянието на наркотични вещества, повдигна Окръжната прокуратура в Бургас срещу 18-годишния Никола Бургазлиев. На 14 август т.г. под въздействието на марихуана младежът, син на полицейски служители, помете петима души с АТВ на алея в курорта Слънчев бряг. След двадесет дни в кома в бургаската болница почина 35-годишната Христина, а 4-годишното й детенце продължава да се бори за живота си. Ако Никола бъде признат за виновен, законът предвижда наказание до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Направени са два огледа на АТВ-то, като първият е извършен в Бургас, след това и в София, където е транспортирано возилото, след като Националната следствена служба пое случая. Обследвани са всички компоненти на машината, каза Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба и следовател по делото. Той увери, че до края на седмицата трябва да бъдат готови резултатите от авто-техничската експертиза. Според разследващите, първоначалният оглед на превозното средство е показал, че по него не е имало някакъв технически проблем, обявиха още разследващите.

Първото обвинение (за нанесена средна телесна повреда), повдигнато от районна прокуратура Бургас, е подготвено само няколко часа след случилото се, каза Георги Чинев. И подчерта, че първоначалното обвинение – за причиняване на средна телесна повреда в резултат, на което и самият Бургазлиев бе освободен първоначално от Районния съд в Несебър, е било работно. Обвинител номер 1 на Бургас заяви, че няма съмнения в обективността на наблюдаващия прокурор повдигнал първоначалното обвинение срещу Бургазлиев, защото всяко разследване имало динамика.

Относно откритите следи след употреба на марихуана в кръвта на Бургазлиев стана ясно, че направените анализи откриват следи до ден и половина преди употребата ѝ.