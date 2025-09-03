Преквалификация на обвинението – за престъпление с евентуален умисъл срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август т.г. помете петима души с АТВ на алея в Слънчев бряг се очаква да бъде направена след смъртта на най-тежко пострадалата жена – Христина, която почина днес в бургаската болница. Това обявиха пред журналисти от Окръжната прокуратура в Бургас. „Очаква се наблюдаващият прокурор от Окръжна прокуратура, който ще поеме делото, да прецени за евентуална преквалификация, включително относно извършване на деянието с настъпила смърт при условия на евентуален умисъл, тъй като кръвната проба на Бургазлиев показа наличие на следи от марихуана. В този случай наказанието, предвидено от НК е лишаване от свобода от 15 до 20 г ,коментират юристи.

"Настъпването на смъртта на Христина е съставомерен резултат, който предполага изпращането на делото от районна в окръжна прокуратура. Най-вероятно обвиненията срещу Никола Бургазлиев ще бъдат преквалифицирани в по-тежки, но това е в единствено в компетенцията на наблюдаващия прокурор", коментира окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев пред 24 часа.

Самият Бургазлиев отрича да е вземал наркотици. Обвиняемият твърди, че спирачките на АТВ-то са отказали и това е пряката причина за кървавия инцидент. Вчера от Института по пътна безопасност разпространиха данни, че АТВ-то било с нередовни документи, фалшив технически преглед и съответно - незаконно отдавано под наем. Тепърва авто-техническата експертиза, назначена по делото, ще изясни всичко около състоянието на возилото.