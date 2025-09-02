Близо 200 километра в час е била скоростта, с която 21 - годишният Виктор Илиев се вряза в автобус на Градския транспорт преди 2 седмици. При тежкия инцидент загина сирийски лекар, а тежко пострадаха четирима души, сред които и водачът на автобуса.

Заради четири пъти по-високата от разрешената скорост, обвинението на Виктор Илиев е преквалифицирано в умишлено престъпление, казаха от прокуратурата.

Резултати от назначени след катастрофата експертизи доведоха до по - тежкото обвинение, което по последните законови промени предвижда затвор от 13 до 20 години и дори доживотен затвор.

Освен за скоростта, разследващите вече разполагат и със резултатите от съдебно - медицинската и токсилогочна експертиза за влиянието върху Илиев на намерения в колата му райски газ. И макар той да не в списъка на забранените вещества е изследвано как е повлиял на обвиняемия. Според експерти, цитирани от шефа на отдел "Престъпления срещу транспорт" в СГП Вихър Михайлов, употребата му води до дезориентация и еуфоричност:

"Въздействието на райския газ е изключително бързо. Пиковите му стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи около 1 до 5 минути, в зависимост от конкретната личност, която е употребила райски газ. Категорично експертизата потвърждава, че райският газ повлиява възможностите за възприемане на фактите, за вземане на решение, скоростта с която това решение да бъде последвано от извършване на някакво действие".

Пред разследващите, момичета, които са били в автомобила, са разказали, че Виктор на два пъти е употребил райски газ:

"От свидетелските показания се установява, че са го умолявали да намали скоростта, минавал е на червена светлина".

Няма данни обвиняемият да е направил опит да намали скоростта при вида на автобуса, каза още прокурор Вихър Михайлов.

Назначени са още експертизи, сред тях съдебно - психиатрична, както и "една дактилоскопска и биологическа експертиза на намерената бутилка райски газ, който е зареждан по време на движение. Намирал се е по всяка вероятност от лявата страна на шофьора, зареждал по време на движението на автомобила", посочи Михайлов.

Вчера от кома е излязъл водачът на ударения автобус. Той е в тежко състояние, но е успял да даде показания.

По здравословни причини все още не са разпитани всички спътнички на Виктор Илиев, две, от които са с по седем средни телесни повреди.

Новата информация около разследването беше оповестена след работно съвещание при и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. От държавното обвинение съобщиха, че на него Сарафов се е обявил за ефективно, всеобхватно и професионално разследване, така че в кратки срокове делото да влезе в съда, което да даде ясен знак на обществото, че подобни престъпления са нетърпими и абсолютно недопустими. Амбицията е обвинител акт да има до три месеца.