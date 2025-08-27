18-годишният Никола Бургазлиев, който предизвика тежката катастрофа в Слънчев бряг, при която с АТВ блъсна петима туристи в Слънчев бряг, отрича да е употребявал наркотици.

Само преди ден от прокуратурата обявиха, че химико-токсикологичната експертиза е показала, че в кръвта и урината на младежа има следи от марихуана.

Пред bTV адвокатката на младежа Галина Колева обяви, че веднага е отишла при него в следствения арест.

"Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно. Отговорих му, че аз не мога да оспоря резултати на вещи лица, но мога да искам проверка на и втора експертиза", обясни тя.

Адвокат Крум Цветаров е бил заедно с 18-годишния Никола, когато са му взети проби. По думите му това се е случило по желание на обвиняемия.

"В нито един момент той не изрази някакво притеснение. Чакахме над 2 ч. да му вземат кръв и урина. В нито един момент той не сподели, че нещо го притеснява", допълни юристът.

Галина Колева посочи, че дори и във втората експертиза да се окаже, че в кръвта и урината на Никола има тетрахидроканабинол, това пак не доказва умисъл на престъплението.

Тя направи този коментар, тъй като окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев обяви, че след резултатите от експертизата ще бъде преквалифицирано обвинението срещу обвиняемия за умишлено престъпление.

По отношение на пострадалите, Никола се надява на чудо и те да се оправят, каза още адвокатът.

Тя допълни, че познава родителите на Бургазлиев, които са "изключително свестни хора".

"Това са държавни служители цял живот, дългогодишни служители на МВР. Двамата с честен труд са си изкарали всеки един лев. Нямат бизнеси или родители с бизнеси. Как биха могли да имат някакво влияние, това са едни спекулации", категорична бе Галина Колева.