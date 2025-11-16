Талантливата бургазлийка Събина Косева направи фурор в предаването "Пееш или лъжеш". Тя се поави по балетна пачка и изглеждаше като японска статуетка. "Със сигурност е балерина, но не може да пее. Балетът изисква много време, пеенето също. Няма как да комбинира и двете" - отсече Дара и я изгони.

Събина излезе прощално на сцената и зяпя като славей. Журито зяпна, а Дара закри засрамено очи.

Оказа се, че чаровната бургазлийка отлично съчетава и двете изкуства и вече е студентка втори курс в София. Учила е в Музикалното училище в Бургас, а сега в Музикалната академия.

Участвала е в много постановки в Бургас, а в момента пее в мюзикъл, където специално за нея има добавен балетен танц.