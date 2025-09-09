Лекари в "Игри на волята". Защо не? Зъболекари? Какъв е проблемът?

Роденият в Бургас стоматолог д-р Иван Манчев още с влизането си в състезанието бе обявен от нежния пол за най-секси играч. Висок, добре сложен, трениран, бургазлията набързо събра женското одобрение, особено като се появи по бикини край басейна /Малка изненада от мъжете към жените/.

Засега бургаското момче, което работи в престижна клиника във Варна, се оч(ертава като един от фаворитите. В племето на Лечителите има още неврохирург, ветиринарен лекар и психиатър.

И противно на очакванията спечелиха първата битка.

Стискаме палци на д-р Иван Манчев.