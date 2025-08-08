Опитите за повишаване на цените, водещи до нова инфлация, продължават навсякъде. Застрахователният пазар също усеща натиска към поскъпване. Затова от 1 август 2025 г. застрахователят на народа ,ДаллБогг: Живот и Здраве‘ въвежда нова, по-достъпна тарифа за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Решението е част от дългосрочната стратегия на най-голямата застрахователна компания в общото застраховане да се противопостави на необоснованото нарастване на цените и да предложи реални финансови облекчения за своите клиенти, всички собственици на автомобили и техните семейства.

Особено внимание заслужава разширената възможност за онлайн сключване на застраховка, която ДаллБогг активно развива. Потребителите, които изберат да сключат своята „Гражданска отговорност“ през интернет, вече получават не само удобство и бързина, но и допълнителни отстъпки, които реално намаляват крайната цена на полицата. Това е резултат от оптимизирането на административните разходи и стремежа на компанията да насърчи конструктивната конкуренция и дигитализацията като средство към широко достъпни и ефективни услуги.

На този фон се открояват безотговорните действия на Комисията за финансов надзор (КФН), която, според различни източници, оказа сериозен натиск върху застрахователните компании за повишаване на цените по „Гражданска отговорност“. Опитите за налагане на картелни условия на пазара представляват сериозна заплаха за свободната конкуренция и интересите на потребителите. Въпреки този натиск, ДаллБогг категорично отказва да се включи в подобни схеми и продължава да поддържа независима ценова политика, насочена към запазване на социалната справедливост и финансовата стабилност на гражданите. За нас клиентът, собственик на автомобил, и неговото семейство винаги стоят на първо място.

В ерата на дигиталните технологии този подход прави застраховането по-привлекателно и прозрачно за всички. С ясна и последователна позиция, ДаллБогг се утвърждава като етичен и устойчив лидер в застрахователния сектор. Докато други увеличават цените с аргументи за „пазарна необходимост“, ДаллБогг доказва, че добрите практики, дигитализацията и грижата за клиента могат да съществуват ръка за ръка с икономическата устойчивост. В борбата с инфлацията ДаллБогг показва, че е възможно да се работи на първо място в полза на обществото.









