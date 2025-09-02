Педагози от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Бургас взеха участие в изнесено обучение, организирано от фирма ProDivine ЕООД, в град Истанбул, Турция.

Темата на обучението – „Играта – метод за учене, личностно и социално развитие“ – събра специалисти в областта на образованието от различни градове на България, сред които и представители от Варна и Павликени.

Още в първия ден, като въведение към програмата, участниците имаха възможност да посетят частна детска градина „Мая“ в град Истанбул – модерно и добре организирано образователно пространство, където играта е основен елемент в ежедневието на децата. Домакините посрещнаха гостите с топлота и професионализъм, споделиха основни принципи от своята педагогическа програма и представиха различна образователна философия, отличаваща се от тази, прилагана в българската система.

Педагозите от ЦПЛР – Бургас имаха възможност да направят детайлен оглед на базата, да обменят професионален опит със своите колеги от Истанбул, както и да изразят благодарността си чрез символични подаръци, поднесени с уважение и признателност.

Обучителният процес, воден от оторизирания обучител Мария Жекова, протече поетапно, в балансирано съчетание между теория и практика.

Основен акцент беше поставен върху важността, ролята и видовете игри в образователния процес, както и върху тяхната многостранна роля за когнитивното, социалното, емоционалното и физическото развитие на децата.

Участниците се запознаха с разнообразни игрови стратегии, които могат да бъдат адаптирани и прилагани както в неформалното, така и в формалното образование.

Особено внимание бе обърнато на играта като средство за стимулиране на въображението, развитие на креативното мислене, насърчаване на детското любопитство и практическо прилагане на знанията в реални ситуации.

В рамките на обучението бяха проведени и индивидуални консултации, сесии с въпроси и отговори, както и практически дейности, чрез които педагозите можеха да приложат наученото и да усетят реалната стойност на игровия подход в педагогическата практика.

Участието в това международно обучение остави силно професионално и емоционално въздействие у всички присъстващи. Педагозите от ЦПЛР – Бургас се завърнаха вдъхновени, обогатени с нови идеи, стратегии и подходи, които ще намерят приложение в бъдещата им работа с деца – в дух на игра, уважение и цялостно развитие на личността.