Лятното издание на шарения фестивал на ръчно изработените изделия ще се проведе през уикенда

Фестивалът HANDMADE DESIGN MARKET ще зарадва бургазлии и гостите на града и това лято.

От 16-ти до 20-ти август в Експо център "Флора Бургас" талантливи творци от цяла България ще покажат последните колекции на своите авторски бижута, дрехи, аксесоари и много други изделия.

Кът Гостилница ще изненада посетителите с пресни бургери на дървена скара и картофки, хрупкави кроасани и мъфини, малиново вино и коктейли от майсторите, които сме подбрали за лятното издание. Музика, приятели и емоции в зоните за почивка, са част от останалите изненади.

Ще има още целодневни работилници за малки и големи. Грънчарско колело с майстор на глината, рисуване върху платно и фигури, правене на сапуни с различни техники.

Ето и част от имената, които ще участват това лято - Ретро Бижу, MADE BY ME, GIL HANDMADE, Nicollett Accessories & Boutique Room 11, Buddhas Clothing Design, Космонавт, Zinaarts | Dreams in Drawings, Mani Henna Art, Gargorock, SpotCream - БИО Козметика, UnderGround Oasis, Ornamento - Cement tiles, Sofi Clay Studio, Tatratea Bulgaria, Trastena Wines, ЗИА пекарни, Сапунена работилница и други.

Насладете се на един ден пълен с приятни срещи, красота и вдъхновение, разговори, пийване и хапване, забавления и хубава музика, в компанията на морски бриз и зелени поляни!