Полицията в Париж разпореди нов полицейски час в части от града за нощта срещу сряда. Според властите предишната такава мярка е помогнала за възстановяването на спокойствието след безредиците и грабежите през уикенда.

Новият полицейски час ще действа от 23 ч. местно време във вторник до 6 ч. в сряда. Той обхваща площад „Република“ в централната източна част на Париж, където се разиграха много от сблъсъците, и централния търговски район „Ле Ал“.

От 20 ч. местно време във вторник се забраняват и всякакви обществени събирания в „Ле Ал“, около президентския дворец, сградите на Националното събрание и Сената, по търговския булевард „Шанз-Елизе“, на площад „Вандом“, където се намират бижутерийни магазини, както и около железопътните гари. | БГНЕС, АФП