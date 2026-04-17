Български учени разработиха нов тип цимент, който се отличава със своята екологичност и възможността да намалява въглеродните емисии. Строителният материал, създаден от индустриални отпадъци и вторични материали, може да поглъща повече въглероден диоксид, отколкото се отделя по време на производствения процес.

Проектът е реализиран от Института по минералогия и кристалография към Българската академия на науките. Според доц. Александър Николов, част от екипа, за създаването на цимента са използвани три вида вторични продукти: прах от циментови заводи, пепел от изгарянето на въглища и шлака от стоманодобивния завод „Стомана“ в Перник.

Производственият процес на новия цимент наподобява този на обикновения цимент, като използваните компоненти се изсушават, смилат и смесват, а след това се разбъркват с вода, за да се получи втвърдяващ се материал при стайна температура.

Въпреки екологичния потенциал на новия цимент, постигането му на пазара ще отнеме време. Доц. Николов подчерта, че технологията е още в лабораторен етап и предстои да бъде допълнително развивана. Той обясни, че този цимент не може напълно да замести конвенционалния, тъй като не се комбинира със стомана, но има голям потенциал за приложение в производството на строителни елементи като тухли.

Доц. Николов също така отбеляза, че България разполага с богати минерални суровини и индустриални продукти, които могат да се използват за устойчиво производство. „Всеки отпадък се стреми да се превърне в суровина. Опитваме се да използваме всичко, за да постигнем производство без отпадъци“, добави той.

Технологията за екологичен цимент е обещаваща стъпка в посока към по-устойчиво строителство и намаляване на въглеродните емисии, като България продължава да играе важна роля в иновациите на научните изследвания в областта на устойчивите технологии.