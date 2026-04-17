40 изложители от Армения представят своята продукция на българо-арменският експо форум EuroBridge 2026 в Експо център „Флора“ в Бургас. Събитието събира на едно място производители и представители на различни бизнес сектори с цел създаване на нови партньорства и разширяване на търговските връзки между двете държави.

Форумът предлага богато разнообразие от продукти – алкохолни напитки, шоколад, консервирани храни, чай, кафе, здравословни изделия, бижутерия и строителни материали. Представени са още компании от сферите на туризма, логистиката, недвижимите имоти и инвестициите, което създава благоприятна среда за активни бизнес контакти и обмен на идеи.

Форумът EuroBridge 2026 продължава и на 18 април събитието ще бъде отворено от 10:00 до 13:00 часа.

Събитието утвърждава значението на международното сътрудничество и показва нарастващия интерес към разширяване на икономическите връзки между България и Армения.