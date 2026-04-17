На 19.04.2026 г. /неделя/ и в сутрешните часове на 20.04.2026 г. /понеделник/ бул. "Иван Вазов" ще бъде отворен за движение и линиите от градския транспорт ще преминават по нормалните си маршрути.

От 10:00 часа до 16:00 часа на 20.04.2026 г./понеделник/ бул. “Иван Вазов“ в участъка от ул. „Цар Калоян“ до кръстовището с бул. „Мария Луиза“ отново ще бъде затворен за движение на ППС. За посочения период, линиите от градския транспорт, които минават през този участък на града ще пътуват по следните изменени маршрути:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. „Сан Стефано“ – бул. „Мария Луиза“;

няма да се обслужват спирки : Опера и Терминал Юг

допълнителни спирки по маршрута : Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано”

няма да се обслужват спирки : Терминал Юг, Тройката

допълнителни спирки по маршрута : Сливница, Мария Луиза

– вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. „Сан Стефано“ – бул. „Мария Луиза“; : Опера и Терминал Юг : Мария Луиза, Сливница - – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано” : Терминал Юг, Тройката : Сливница, Мария Луиза Б11 и Б12

- от Изгрев и Славейков – вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминават по ул. “Цар Петър” – ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано” - бул. “Мария Луиза”;

няма да се обслужват спирки : Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминават по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано” – ул. “Христо Ботев” – ул. “Цар Петър”;

няма да се обслужват спирки : Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

– вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминават по ул. “Цар Петър” – ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано” - бул. “Мария Луиза”; : Транспортна болница и Иван Вазов : Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница - – вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминават по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано” – ул. “Христо Ботев” – ул. “Цар Петър”; : Иван Вазов : Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера № 9

- от Славейков – вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Цар Петър” – ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано” – бул. “Мария Луиза”;

няма да се обслужват спирки : Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/

– от Меден рудник вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано” – ул. “Христо Ботев” – ул. “Цар Петър” – Терминал Юг – ул. “Цар Петър”;

няма да се обслужват спирки : Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Сливница

– вместо по бул. „Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Цар Петър” – ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано” – бул. “Мария Луиза”; : Транспортна болница и Иван Вазов : Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/ – вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано” – ул. “Христо Ботев” – ул. “Цар Петър” – Терминал Юг – ул. “Цар Петър”; : Иван Вазов : Сливница № 11 – вместо по бул. „Иван Вазов“ и бул. “Мария Луиза”, ще преминава по ул. “Цар Петър” – ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано”

няма да се обслужват спирки : Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза

допълнителни спирки по маршрута – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт

– вместо по бул. „Иван Вазов“ и бул. “Мария Луиза”, ще преминава по ул. “Цар Петър” – ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано” : Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт № 12 – вместо по бул. “Мария Луиза” и бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Сан Стефано” – ул. “Христо Ботев” – ул. “Цар Петър”;

– няма да се обслужват спирки : Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов

- допълнителни спирки по маршрута – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

– вместо по бул. “Мария Луиза” и бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Сан Стефано” – ул. “Христо Ботев” – ул. “Цар Петър”; – : Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов - – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера № 17

- от Автогара Юг – вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по ул. “Цар Петър” – ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано” – бул. “Мария Луиза” ;

няма да се обслужват спирки : Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Областна управа, Сливница

- от кв. Крайморие – вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано” – ул. “Христо Ботев” – ул. “Цар Петър” – Автогара Юг

няма да се обслужват спирки : Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута : Сливница

– вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по ул. “Цар Петър” – ул. “Христо Ботев” – бул. “Сан Стефано” – бул. “Мария Луиза” ; : Транспортна болница и Иван Вазов : Областна управа, Сливница - – вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза” – ул. “Сан Стефано” – ул. “Христо Ботев” – ул. “Цар Петър” – Автогара Юг : Иван Вазов : Сливница № 8

- от Автогара Запад - вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза”;

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от кв. Горно Езерово – вместо по бул. „Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза” – Автогара Запад

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза

На 20.04.2026 г. линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.

Възможни са нарушения в разписанията на автобусите, за което молим пътниците да проявят разбиране!