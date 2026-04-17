По-малко от две седмици ни делят от началото на най-цветно преживяване през пролетта – "ФЛОРА "БУРГАС 2026.

Какво ще видят и преживеят посетителите?! Открити зелени площи, изпъстрени с мащабни арт инсталации от цветя, търговски зони с хиляди саксийни растения, храсти, дръвчета, разсади, луковици…и не само. Зони с керамика, дървени и метални екстериорни решения за двор и градина, градинска техника и инвентар и изложбени зони с архитектурни решения, красиви икебана инсталации.

В първите дни на събитието на място ще бъдат направени:

Демонстрация по ФЛОРИСТИКА

Демонстрация по ИКЕБАНА

Демонстрация по БОНСАЙ

Демонстрация по изработка на ДЪРВОРЕЗБА

За първи път, част от програмата на ФЛОРА БУРГАС ще бъде и денят, в който започва работата по изграждане на цветни инсталации. Флора-та открехва завесата и ще покаже пред учащи, любители и професионални цветари какъв е процесът по изработването на мащабни аранжировки на открито. Флористи от Бургас, Варна, София, Пловдив ще разкрият тънкостите при работата с цветя, а присъстващите ще имат възможността да се включат в началния етап по изграждане на аранжировките.

ПРОГРАМА

1 май

11:00ч. – Официално откриване на Национаонална изложба на цветя „Флора“ Бургас 2026

В програмата:

„Бургаски гларуси“, атрактивен уличен спектакъл на Държавен куклен театър – Бургас

Модно ревю на цветни тоалети с вплетени живи цветя – инициатива на студенти от катедра „Моден дизайн“, към Национална художествена академия, с преподавател доц. д-р Александър Гергинов.

Цветен танц, подарък от най-малките любители на цветята

Концерт на група „Горещ пясък“

13:00ч. – Демонстрация по изработка на празнични букети – флорист Нина Харанги

14:00ч. – Първа национална конференция на флористите в България

2 май

11:00ч. – Концерт на Бургаски духов оркестър

3 май

10:30ч. – Концерт на ученици от НУМСИ

11:00ч. – Награждаване на участниците в конкурса за детско творчество – изработка на картичка

12:00ч. – Мастър клас „Бонсай“ на Трифон Трифонов

4 май

11:00ч. – Музикална програма с участието на фолклорната женска формация към ПК „Пристанище Бургас“ и Дома за стари хора „Верният настойник“ – гр. Камено.

18:00ч. – Концерт на група „Горещ пясък“

6 май

10:30ч. – Swap Pop-up – свободна размяна на дрехи и аксесоари на дрехи и аксесоари, организатор Girls Just Do и Less is more

13:00ч. – Концерт на Бургаски духов оркестър

7 май

11:30ч. – Концерт на ученици от НУМСИ" Проф.Панчо Владигеров"

*Организаторите си запазват правото на промени, за които ще информират своевременно.