Безпилотен летателен апарат беше открит, изхвърлен от морето в района на къмпинг „Делфин“ в Ахтопол, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип от Военноморската база в Бургас от състава на Военноморските сили е изпълнил задача по разузнаване и транспортиране, допълват от МО.

Военнослужещите са действали по искане на областна администрация Бургас и с положителна резолюция от началника на отбраната. Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

При извършеното разузнаване, обектът е идентифициран като летателен апарат (дрон), който не съдържа взривно вещество, и не представлява опасност. Специализираният екип транспортира предмета към Военноморска база - Бургас.