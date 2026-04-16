От 20 април „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД започва въздушни дезинсекционни обработки срещу ларви на комари на територията на Бургаските езера със земеделски дрон.

Опитът от минали години показва, че дронът е изключително ефективен вариант за извършване на такъв вид обработки над биотопните бургаски зони.

Дезинсекционните мероприятия ще се извършат в периода от 20 до 30 април в часовия интервал от 06:00 до 10:00 ч, както следва:

Атанасовско езеро и биотопни зони кв. Сарафово - 20, 21, и 22.04.2026г.

Езеро Вая - 23, 24 и 27.04.2026г.

Езеро Мандра - 28, 29, и 30.04.2026г.

Биоцидът, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари е:

ВектоБак 12 АС, разрешение № 2443-1/20.09.2018, доза: 0.025 – 0.150 л./дка

Ето и графикът, по който ще се обработват тревните площи на територията на община Бургас в периода 20 април – 21 май 2026 год.

20.04.2026г. Приморски парк - от хотел „Приморец“ до Пантеона, от Пантеона до ресторант „Воденицата“ и алеите под заведението и крайбрежна алея

21.04.2026г. Парк „Езеро“ - алеи от ЦУРК към Психодинспансера и алеите от Психодинспансера до канала, в посока „Сарафово“

22.04.2026 г. Парк „Света Троица“, парк „Славейков“ /до Билла/ и детски площадки

23.04.2026г. Парк „Изгрев“, парк „Изток“ /ж.к. „Изгрев“ / и детски площадки, парк „Минерални бани” /кв. „Ветрен“/

24.04.2026г. Лесопарк „Росенец” /местност Отманли/, Приют за безстопанствени кучета – местност „Пода“, Площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас

27.04.2026г. Гробищен парк – Бургас, Площадки за свободно пуснати кучета – гр. Бургас

28.04.2026г. ЦГЧ – градини и детски площадки, междублокови пространства

29.04.2026г ж.к. „Възраждане“ – градини и детски площадки, междублокови пространства

30.04.2026г. ж.к. „Лазур“ – градини и детски площадки, междублокови пространства

04.05.2026г ж.к. „Зорница“, ж.к. „Изгрев“ – градини и детски площадки, междублокови пространства , ж.к. „Хоризонт“

05.05.2026г. ж.к. „Славейков“ – градини и детски площадки, междублокови пространства, ж.к. „Мадика“

07.05.2026г. ж.к. „Братя Миладинови“, кв. „Победа“ и кв. „Акации“ – градини и детски площадки, междублокови пространства

08.05.2026г. ж.к. „Меден рудник“ – паркове, градини и детски площадки, междублокови пространства

11.05.2026г. кв. „Сарафово“, кв. „Черно море“ и кв. „Рудник“ - градини и детски площадки

12.05.2026г. кв. „Крайморие“ и кв. „Горно Езерово“ - градини и детски площадки

13.05.2026г. кв. „Лозово“, 5-ти километър и кв. „Долно Езерово“ – градини и детски площадки

14.05.2026г. кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“, гр. „Българово“ – градини и детски площадки

15.05.2026г. Рибарско селище и с. Извор - градини и детски площадки, сборни пунктове за продуктивни животни и подходите към тях

18.05.2026г. с. Братово и с.Равнец - градини и детски площадки, сборни пунктове за продуктивни животни и подходите към тях

19.05.2026г. с. Димчево, с. Твърдица и с. Маринка - градини и детски площадки, сборни пунктове за продуктивни животни и подходите към тях

20.05.2026г. с. Миролюбово, с. Изворище, с. Брястовец и с. Драганово - градини и детски площадки, сборни пунктове за продуктивни животни и подходите към тях

21.05.2026г. Лесопарк „Росенец” /местност Отманли/, Приют за безстопанствени кучета – местност „Пода“

Дезинфекционната станция поддържа в готовност и екип, който ще работи по сигнали на граждани.

Тел. за сигнали: 056 86 29 81, 0893/ 683 143

Дезинфекционна станция си запазва правото да променя графика в зависимост от метериологичните условия /силен вятър, дъжд и др./