Европа има гориво за реактивни двигатели за може би шест седмици, заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ) в отрезвяваща прогноза, предупреждавайки за евентуални отмени на полети "скоро“, ако доставките на петрол останат блокирани от войната с Иран.

Изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол обрисува осъдителна картина на глобалните последици от това, което той нарече "най-голямата енергийна криза, с която някога сме се сблъсквали“, в интервю за Асошиейтед прес, произтичаща от прекъсването на доставките на петрол, газ и други жизненоважни доставки през Ормузкия проток.

"В миналото имаше група, наречена "Тежък пролив“, сега това е тежък пролив и ще има сериозни последици за световната икономика. И колкото по-дълго продължава, толкова по-лошо ще бъде за икономическия растеж и инфлацията по света“, каза изпълнителният директор на МАЕ.

Задават се по-високи цени

Въздействието ще бъде "по-високи цени на бензина, по-високи цени на газа, високи цени на електроенергията“, добави Бирол, като някои части на света "ще бъдат по-засегнати от другите“.

"На фронтовата линия са азиатските страни“, които разчитат на енергия от Близкия изток, каза той, посочвайки Япония, Корея, Индия, Китай, Пакистан и Бангладеш и добави: "След това ще стигне до Европа и Северна и Южна Америка“.

Ако Ормузкият проток не бъде отворен отново, казва Бирол, за Европа "мога да ви кажа, че скоро ще чуем новината, че някои от полетите от град А до град Б може да бъдат отменени поради липса на реактивно гориво“.

Идва ли краят на войната?

Това се случва на фона на нарастващия оптимизъм, че войната в Близкия изток може да е към своя край, като ключов пакистански посредник в Техеран и администрацията на президента Доналд Тръмп говорят за надежди за сделка, която би отворила ключовия воден път, през който обикновено преминават 20% от световния петрол и газ.

Израелският кабинет се срещна в сряда, за да обсъди евентуално прекратяване на огъня в съседен Ливан, съобщи високопоставен израелски служител, повече от шест седмици след началото на войната с подкрепяната от Иран Хизбула.

Тръмп заяви, че разговорите между лидерите на двете страни ще се проведат в четвъртък, докато Financial Times твърди, че скоро може да бъде обявено прекратяване на огъня, позовавайки се на ливански представители.

Междувременно Иран може да обмисли разрешаването на свободно плаване на кораби през оманската страна на Ормузкия проток без риск от нападение, като част от предложенията, които е предложил в преговорите със САЩ, при условие че бъде сключена сделка за предотвратяване на подновяване на конфликта, каза източник, информиран от Техеран.