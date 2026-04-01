Оранжерийните зеленчуци поскъпват в навечерието на Великден, докато летни плодове и риба поевтиняват под натиска на нарасналото предлагане. Това показват данните от седмичния анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ) за тринадесетата седмица на 2026 г. (към 25 март), предоставен на БТА. Данните обхващат 28 регионални офиса в цялата страна.

Агнешкото месо, традиционно търсено в предпразничния период, отчита ценови ръст от 7 на сто на национално ниво, като най-чувствителни са пазарите в Бургас и Варна. Едновременно с това тиквите и тиквичките поевтиняват съответно с 13 и 8 процента - сигнал за сезонна ценова корекция при зимните и ранните пролетни зеленчуци.

Продукти с най-голям ръст на цената

Отчетният период показва най-голямо поскъпване при попчето (прясна риба) - с 14 на сто нагоре до 5,11 евро за килограм, лефера (прясна риба) - с 9 на сто до 18,75 евро за килограм, оранжерийните домати - с 8 на сто до 3,55 евро за килограм, агнешкото месо - със 7 на сто до 15,92 евро за килограм, червените чушки - със 7 на сто до 4,59 евро за килограм.

Ценовото движение при доматите отразява класическата пролетна динамика, посочват от САПИ. Оранжерийното производство достига пика на производствените разходи, докато сезонното увеличение на търсенето - свързано с предстоящите великденски трапези - засилва натиска.

Агнешкото месо поскъпва равномерно в цялата страна, но с разлика в интензивността: черноморските и южните региони (Варна, Кърджали, Стара Загора) поглъщат ценовото поскъпване по-бързо. Характерно е, че регионите Пазарджик и Пловдив вече са достигнали нива над 20 евро за килограм - значително над националната средна цена от 15,92 евро за килограм, което отразява специфики в местната верига на доставки, пише в анализа.

При морската риба ситуацията е по-нюансирана. Попчето и леферът отчитат висок национален ръст, но базата за изчисление е ограничена - наблюдения има само в няколко крайбрежни офиса. Варна е водещ пазар и при двата вида, като при лефера цената достига 22 евро за килограм. Ценовото движение отразява сезонния старт на риболовния сезон и нарасналото потребителско търсене в навечерието на Цветница и Великден.

Продукти с най-голям спад на цената

От друга страна, най-голям е спадът на цените при тиквите - с 13 на сто до 1,16 евро за килограм, тиквичките - с 8 на сто до 3,28 евро за килограм, ягодите - със 7 на сто до 5,78 евро за килограм, морския кефал - с 6 на сто до 6,40 евро за килограм, акулата - с 2 на сто до 7,61 евро за килограм.

Според анализа на САПИ тиквите регистрират най-значителен спад от 13 на сто в национален мащаб, като поевтиняването е концентрирано предимно в Югозападна България - Благоевград и Кюстендил. Тиквичките следват с 8 на сто, но с много по-широко регионално покритие: Добрич (-23 на сто), Пловдив (-21 на сто), Варна (-17 на сто) и столичният регион (-20 на сто) се открояват като центрове на корекция. Съвместният спад при двата вида тиквени продукта сигнализира завършване на зимната складова наличност и навлизане на нов сезонен цикъл.

Ягодите поевтиняват със 7 на сто, но картината е силно диференцирана: Монтана отчита изключителен спад от 24 на сто - вероятно свързан с локален приток на продукция от ранни оранжерии. В контраст, столична агломерация (София, Перник, София област) задържа цена около 8,77 евро за килограм - значително над националната средна от 5,78 евро за килограм, поради доминиращото присъствие на търговски вериги с по-висок ценови клас.

Морската риба (кефал, акула) поевтинява в черноморските пазари, особено в Добрич, вероятно под влиянието на стартиращия рибен сезон и по-активното местно предлагане.

Аналитичен коментар

Ценовата картина за 13-ата седмица на 2026 г. потвърждава три структурни сезонни тенденции:

Предвеликденско поскъпване при агнешко и зеленчуци - ценовите движения са предвидими и циклични. Потребителите могат да очакват постепенна нормализация след великденските празници.

Сезонна корекция при зимни зеленчуци - тиквите и тиквичките поевтиняват, което е характерно за прехода от зимния към пролетния сезон при предлагането.

Регионална диференциация - ценовите разлики между региони достигат до 5-7 пъти при отделни стоки (например агнешко: Перник 13,20 евро за килограм срещу Пазарджик 20,25 евро за килограм), което индикира фрагментиран национален пазар с ограничена ценова конвергенция.