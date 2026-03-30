Община Бургас кани жители и гости на града да се включат в пъстрата и вдъхновяваща програма, посветена на Лазаровден, Цветница и Великден. В продължение на повече от седмица градът ще бъде сцена на концерти, изложби, традиционни ритуали и събития за всички възрасти.

Празничният цикъл започва още на 2 април с фолклорния концерт „Цветна въртележка“ на Централния пазар „Краснодар“, който ще даде настроение за предстоящите дни. На 3 април програмата продължава с богато разнообразие от събития – пролетният концерт „Ой, Лазаре, Цветница иде“ в парк „Славейков“, традиционното посрещане на лазарки в Етнографската експозиция и изложбата „Цветолиние“ с празничен концерт пред читалище „Пробуда“.

Акцент в програмата е Лазаровден – 4 април, когато в Експоцентър „Флора“ ще се проведе благотворителният празник на великденското яйце, а на остров Света Анастасия ще бъде отслужен празничен водосвет за здраве. Събитията в този ден съчетават традиция, духовност и съпричастност.

Кулминацията на празничната програма е на 5 април – Цветница. Жителите и гостите на Бургас ще могат да се насладят на мащабна поредица от събития в централната градска част и Морската градина. Сред най-атрактивните са спектакълът „Завръщането на цветята“, цветното шествие по ул. „Богориди“, арт ателиетата „Цветна феерия“ и големият празничен концерт с участието на утвърдени изпълнители, сред които и обичаната българска певица Петя Буюклиева.

Празничната атмосфера ще обхване целия град с концерти и в различни квартали.

В дните преди Великден също са предвидени събития, които съхраняват българските традиции. На Велики четвъртък ще се проведе „Багрилница за Великден“ – автентичен ритуал за боядисване на яйца, а в нощта срещу Възкресение Христово празничната пасхална служба в храм „Св. св. Кирил и Методий“ ще събере миряните заедно.

Финалът на програмата е на 12 април – Великден, с празничен концерт в парк „Изгрев“, който ще донесе още настроение и ще събере семейства и приятели в духа на светлия християнски празник.

Община Бургас е подготвила събития, които съчетават традиция и съвременно изкуство, създавайки истински празник за общността. Очаква се богатата програма да привлече множество жители и гости на града и да превърне Бургас в притегателен център на празничното настроение по време на пролетните празници.

