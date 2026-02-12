Красимир Вълчев, министър на образованието и науката в оставка съобщи какво е установено при направената от МОН проверка на частното училище “Космос”, в което е било записано 15-годишното дете, станало една от жертвите край Околчица.

"Принципът за задължителност на образованието се гарантира чрез писането на отсъствия и съблюдаването на редовна посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. То се гарантира чрез задължение на родителите, държавата и училищата”, обясни министърът.

Вълчев добави, че изминалата учебна година 2024/25 детето не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни, т.е близо 2/3. Отсъствията не са били нанасяни. “Тази учебна година почти целите септември и декември, половината от октомври и ноември, и целият януари детето не е ходило на училище", съобщи министърът.

Констатира се, че училището не е нанасяло отсъствията, което е увреждане правото на децата на образование, добави министърът в оставка. Той допълни, че по негово мнение учебното заведение трябва да бъде санкционирано. Вълчев обясни още, че МОН няма правомощията, които има при държавните и общински училища, затова санкцията може да бъде дерегистрация.

Вълчев каза, че за да бъде вписано като частно училище в регистъра, то е показало нужния педагогически състав, след което обаче той е бил подменен – останали са само 6 от първоначалния списък. 50% от заемащите длъжността учител не са учители – нямат учителска квалификация, допълни министърът в оставка. Той уточни, че това не е незаконосъобразно, но в държавните и общински училища са длъжни, ако има човек с педагогическа квалификация, да вземат него, преди някой друг.

Вълчев посочи, че не може да каже дали има и други ученици, които са съпричастни към групата на Ивайло Калушев. Причината – МОН не може да контролира извънкласните дейности, лагери и школи, а само частните училища и детски градини.

Министърът в оставка беше категоричен, че не е осъществяван контрол от страна на РУО - София област. И допълни, че вероятно причината е, че училището не е класифицирано като по-рисково. Проверка е била предвидена за тази учебна година, каза още Вълчев.