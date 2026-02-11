България е постигнала удължаване на дерогацията за „Лукойл“ след интензивни разговори с институциите на Великобритания. Това съобщи служебният министър на енергетиката Жечо Станков, като уточни, че в последните седмици са водени детайлни преговори с посолството на Обединеното кралство, британското Министерство на финансите и агенцията, отговаряща за санкционния режим.

Припомняме, че на 10 февруари стана ясно, че Великобритания удължава срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на „Лукойл” в България.

По време на разговорите българската страна е убедила партньорите си, че тримесечната дерогация е твърде кратка и че страната изпълнява поетите ангажименти след назначаването на специален управител. Основното условие остава непроменено – нито един евроцент от четирите дружества около „Лукойл България“ да не достига до компанията майка.

Министър Станков посочи, че удължаването на дерогацията е било изключително важно заради застраховането на доставките на суров петрол. Значителна част от корабите, които превозват петрола, се застраховат от компании със седалище в Лондон. С наближаването на изтичането на предишното изключение – именно през изминалия уикенд – е било от съществено значение генералният лиценз да бъде продължен своевременно.

Според Жечо Станков по-дългата дерогация дава стабилност и предвидимост за работата на рафинерията. Тя позволява закупуване на суров петрол в по-дългосрочен хоризонт, което създава възможност за постигане на по-добри цени. Това, по думите му, е пряко в интерес на българските граждани, които могат да се възползват от по-благоприятни условия.

Удължаването на дерогацията до 13 август гарантира непрекъснатост на доставките на суров петрол, запазване на работните места и нормалната работа на най-голямата рафинерия на Балканския полуостров. Министърът увери, че няма основания за притеснения относно снабдяването с горива за крайните потребители.

До една година всички блокове в комплекса „Марица изток“ трябва да работят на пълен капацитет, каза Жечо Станков, като подчерта, че темата е обсъдена с ръководствата на държавните мини и топлоелектрическите централи. По думите му понижаването на себестойността на електроенергията от ТЕЦ-овете ще даде възможност за по-голямо натоварване на мините и допълнителни приходи за тях.

Министерството на енергетиката подготвя експериментално смесване на лигнитни въглища с биомаса в котлите на ТЕЦ „Марица изток 2“. След направените инвестиции ще бъдат тествани различни видове биомаса с различна фракция, като изпитанията ще започнат още в края на месеца. Целта е да се провери начинът на изгаряне, ефективността на процеса и въздействието върху горивните системи.

По отношение на цените на електроенергията Жечо Станков подчерта, че Министерството на енергетиката отговаря за сигурността и баланса на енергийната система, но не и за крайните цени за домакинствата. Те се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Всички постъпили сигнали и жалби са препратени към КЕВР, която вече е започнала проверки в електроразпределителните дружества.

Министърът отчете, че през последните месеци страната е достигнала рекордно потребление от около 8300 мегавата в час – ниво, което не е регистрирано от 1986 година. По думите му, въпреки повишената консумация, енергийната система е издържала без проблеми, а всички налични мощности са работили стабилно и надеждно.

По темата за възнагражденията в държавните дружества Жечо Станков заяви, че политиката по заплатите е в компетенциите на ръководствата и синдикатите. Той изрази увереност, че в ТЕЦ „Марица изток 2“ вече се водят разговори за нов колективен трудов договор. По думите му през миналата година заплатите в мините и ТЕЦ-овете са били увеличени с 5%.