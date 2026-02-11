Утре, 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на “Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство.

Андрей Атанасов Гюров е български политик и финансист, роден на 31 декември 1975 г. в град Гоце Делчев. От юли 2023 г. е подуправител на Българската народна банка (БНБ) с ресор "Емисионно управление“ и член на Управителния съвет на централната банка.

От ноември 2021 до юли 2023 г. Гюров беше народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. В 47-ото НС е председател на ПГ на “Продължаваме промяната“ и член на Комисията по бюджет и финанси. В 48-ото НС ръководи парламентарната група и е член на Комисията по въпросите на Европейския съюз, а в 49-ото НС продължава работа в същата комисия.

В последните години той беше поставен в публично пространство и с правен казус - Управителният съвет на БНБ реши да прекрати временно правомощията му като подуправител заради установена несъвместимост за заеманата длъжност, свързана с участието му в други дейности, което бъде решено от съдебните органи.

Гюров беше един от петимата, които се съгласиха да поемат поста служебен министър-председател, след първия кръг от консултации при Илияна Йотова.