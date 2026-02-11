Шофьор на лек автомобил отне предимство и блъсна друга кола на кръстовище в Бургас, пращайки 14-годишно момиче в болница със счупен нос.

Катастрофата е станала минути преди 15.00 часа във вторник на кръстовището на бургаските улици "Св. Патриарх Евтимий" и "Княз Борис I".

Лек автомобил "Сеат Ибиза", с бургаска регистрация, управляван от 44-годишен бургазлия не спира на пътен знак "СТОП" и отнемайки предимството допуска пътен инцидент с лек автомобил "Фиат Пунто", също с бургаска регистрация, управляван от 36-годишен бургазлия.

При катастрофата е пострадало пътуващото в лекия автомобил "Фиат Пунто" 14-годишно момиче, което с фрактура на носа, е прегледано в УМБАЛ - Бургас и освободено за домашно лечение, без опасност за живота.