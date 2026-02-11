Будизмът не допуска самоволното прекратяване на живота като духовен път, нито го свързва с израстване, по-добра карма или по-висше прераждане - около това се обединиха познавачи на източната философия музикантът Костадин Георгиев – Калки и специалистът по тибетска медицина Александра Алексиева пред Нова тв във връзка с трагичния случай край „Петрохан“, при който бяха отрити телата на трима мъже, а впоследствие и труповете на още трима издирвани при връх Околчица.

От позицията на будизма „Диамантен път“ – единствената официално регистрирана будистка институция у нас по Закона за вероизповеданията – беше напомнено, че твърденията, според които самоубийството може да бъде форма на духовно развитие, са напълно несъвместими с будисткото учение. Според изпратена декларация подобни внушения представляват грубо неразбиране на концепцията за карма и изопачават хилядолетната хуманистична традиция на будизма.

Будистката общност отправя призив към медиите и обществото да не се използват непроверени определения като „будистка секта“ или „будистки ритуали“, както и да не се стигматизират вярващите чрез внушения, които нямат основание в автентичното учение. Подчертано беше, че будизмът учи на отговорност, състрадание и грижа за живота, а не на бягство от него чрез деструктивни действия.

Повод за разговора станаха кадрите, разпространени от разследващите, на една от стаите в хижата край „Петрохан“, в която се виждат картини, символи и религиозна литература.

Според Костадин Георгиев – Калки, на видеото ясно се разпознава традиционна тибетска иконография. Става дума за т.нар. танки – ръчно изработени религиозни изображения, които са будисткият еквивалент на християнските икони. Те изобразяват духовни учители и светци от Средновековието, чиито учения и днес се преподават в манастирите в Тибет, Индия и Непал.

Александра Алексиева, която е рехабилитатор и специалист по тибетска медицина, и е живяла в Индия, също подчерта, че танките и показаните книги са напълно обичайни за хора, които се интересуват от будизъм. По думите ѝ обаче част от рисунките, които се виждат на кадрите, нямат общо с будистката философия и не би трябвало да се свързват с нея.

Калки даде пример с книгата „Пътят на Бодхисатва“, която е едно от най-известните и основополагащи произведения в будистката традиция. Според него подобна литература може да бъде открита във всяка библиотека или дом на човек, който изучава източна философия, и сама по себе си не носи радикални или опасни послания.

В разговора беше категорично отхвърлена възможността будизмът да оправдава отнемането на живот – собствен или чужд. Калки обясни, че една от основните идеи в будизма е законът за причината и следствието – всяко действие води до последици, които се отразяват в кармата. Човешкият живот се счита за изключително ценен, защото именно в човешка форма съзнанието има възможност да достигне до просветление.

Иво Калушев през годините се е отдалечил от автентичната будистка философия. Според информация, цитирана от Алексиева, той е избрал радикално да промени рамката на своите възгледи и практики, което някои определят като опит за създаване на „авторска религия“ или култ, без връзка с класическия будизъм.

Калки изрази и лични съмнения относно официалната версия за убийствата, като подчерта, че според него в случая има множество нелогични елементи, които не се връзват със свидетелски разкази. Въпреки това той отказа да навлиза в конкретни версии, за да не допринася за допълнително обществено напрежение.

И двамата гости бяха категорични, че случилото се край Петрохан не бива да се обвързва с будизма като религия. Всеки може да интерпретира философски идеи по свой начин, но подобни интерпретации не представляват самото учение. Както подчерта Александра Алексиева, в историята неведнъж са извършвани жестокости „в името на религията“, но това не означава, че те имат общо с нейните истински ценности.

Поведението на хората, замесени в трагедията в хижа „Петрохан” и край връх Околчица в никакъв случай не дава съмнение за психоза или невменяемост. На записите те се държат съвсем нормално. Такова мнение изрази психиатърът д-р Любомир Канов. По думите му нито един от тях няма история на душевно психично заболяване. „Не става дума за чисто психиатрично заболяване, а за особени психологически състояния, които са известни в нашата сфера. Те са индуцирани групово”, уточни той.

„Ако се съди по официалната информация досега, говорим за две убийства и 4 самоубийства и случаят е кръгово затворен. Това е, ако тези тримата от хижата са се самоубили, а след това в кемпера Ивайло убива другите двама и себе си. Всичко това е една напълно завършена хипотеза, към която няма какво да се добави, но остават съмненията у всички нас, че има още някакъв неизвестен външен фактор - недобре обявени факти, видеа и какво ли не. Така, че остават много тайнствени неизвестни аспекти на това иначе перфектно по Аагата Кристи групово убийство и самоубийство”, каза още Канов.

Той коментира и реакцията на близките на жертвите: „Хората са кататимни, тоест интерпретират събитията спрямо своите емоции. Много рядко майката на някой убиец ще признае вината му. Това е част от човешката психика. В случая трябва да се даде повече вяра на близките, защото наистина има неща, които са съмнителни”, поясни още експертът.

Според него властите реагират бавно по случая и с много пропуски.

„Най-благоприятната версия, която би могла да примири всички, би била че става дума за един отклонен от будизма индивид, който увлича след себе си няколко души и поради своята харизматичност довежда до своеобразен култ, при който животът се представя като сън, който трябва да бъде прекъснат. Ако има въвлечени странични агенти и действащи хора, тогава нещата наистина ще доведат до социални негодувания”, заключи той.

Междувременно продължава огледът на хижата край „Петрохан”. За тази цел района около нея е отцепен от полиция, а достъпът е ограничен. На кадрите от дрон, с които разполага NOVA, се вижда, че по покрива на сградата има сериозни щети от пожара.

По предварителни наблюдения там вероятно са били разположени соларни панели, които са изгорели при пожара. В двора на хижата се забелязват хора – вероятно разследващи – както и паркирани моторни шейни и високопроходим автомобил пред един от входовете. Видимо е, че сградата е горяла, но от разпространените по-рано кадри на полицията става ясно, че някои от стаите вътре не са били засегнати от огъня.

Прокуратурата съобщи, че при огледите освен материали с религиозна насоченост е открита и литература на сексуална тематика. Намерени са и писмени бележки с текстове за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

Още в началото на миналата седмица близка на Ивайло Иванов – един от загиналите, родом от Монтана – споделя, че на 1 януари е била в района и е забелязала четири джипа. Тя разказва, че е имала нужда от помощ, но автомобилите са преминали, без да спрат. Подобна информация беше потвърдена и от майката на Николай Златков.

От полицията съобщиха, че в района, на около километър от главния път, има камера. Прегледът на записите показва движение на два джипа, свързани със сдружението, които са се придвижили от хижата до отбивката. Не е ясно кой ги е управлявал, нито дали са продължили в друга посока или са се върнали обратно.

Според разследващите пътят обслужва и други територии и представлява традиционен маршрут, по който е възможно да са преминавали и други превозни средства, без обаче да се отклоняват към хижата.