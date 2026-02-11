Днес ще бъде мъгливо и студено, като в северозападните райони ще прехвърчат снежинки, а на юг от Благоевград ще има превалявания, които бързо ще спират.

Минималните температури ще бъдат от -4 до 2 градуса, по Черноморието до 1 градус, а в София около 0 градуса, съобщи синоптикът на Bulgaria ON AIR Ивана Захаренова.

През деня мъглите в Дунавската равнина ще се разсеят, в южните райони ще има облаци и намалена видимост. На запад ще има слънчеви часове.

Вятърът ще бъде слаб, със скорост до 20 км/ч от юг. В края на деня ветровете ще променят посоката си на изток, към Черноморския регион.

Максималните температури ще бъдат от 4 до 9 градуса, по крайбрежието до 8 градуса, а за района на София - до 7 градуса.

Над планините ще бъде ветровито, с постепенно спиране на валежите. Вятърът по високите части ще духа от запад със скорост до 40 км/ч.

Максималните температури над 2500 м височина ще са около -6 до -4 градуса, а на 1500 м - от -1 до 2 градуса.

В четвъртък ще се заоблачи, а следобед в северните райони ще вали дъжд и сняг, докато в Южна България ще е предимно дъжд.

Ще има условия за поледици. В петък преди обед ще се задържи дъждовно, а следобед валежите ще спират и облаците ще се разкъсват.