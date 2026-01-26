Все повече биоразградими отпадъци в Бургас намират екологично решение, вместо да замърсяват природата. Това се случва, когато гражданите използват правилно кафявите кофи за биоразградими отпадъци и контейнерите за разделно събиране. При спазване на правилата органичните отпадъци не отиват на депо, а се преработват в анаеробната инсталация, където се превръщат в чиста енергия и компост, обясниха от ОП „Чистота Еко“, което обслужва и анаеробната инсталация.
Всеки ден домакинствата генерират хранителни и растителни отпадъци. Ако те бъдат изхвърляни в общия контейнер, те се разлагат неконтролирано и отделят вредни газове. Когато обаче попаднат в кафявите кофи, те се събират отделно и се транспортират до специалната инсталация за преработка.
В анаеробните биореактори, при липса на кислород, микроорганизми разграждат органичните материали и произвеждат биогаз, който се използва като възобновяема енергия. Остатъчният материал от процеса се превръща в компост – естествен тор за почвите и растенията.
За да работи системата ефективно и да се намалят замърсяванията, е важно отпадъците да се изхвърлят в правилния контейнер:
В кафявите кофи за биоразградими отпадъци се изхвърлят:
• остатъци от храна
• обелки от плодове и зеленчуци
• черупки от яйца
• утайка от кафе и чай
• салфетки и кухненска хартия, замърсени с храна
• увехнали цветя и малки растителни отпадъци
В сините контейнери (хартия и картон):
• вестници, списания и тетрадки
• картонени кутии и опаковки
• хартиени торбички
(само чисти и сухи)
В жълтите контейнери (пластмаса и метал):
• пластмасови бутилки и опаковки
• кофички от кисело мляко
• найлонови пликове и фолио
• метални кенове и консервни кутии
(изплакнати и без остатъци от храна)
В зелените контейнери (стъкло):
• стъклени бутилки
• буркани
(без капачки и без съдържание)
Колкото по-точно се спазват тези правила, толкова по-ефективно биоразградимите отпадъци ще се преработват в анаеробната инсталация, ще се произвежда повече зелена енергия и ще се намалява замърсяването на въздуха, почвите и водите. Така всеки гражданин допринася пряко за по-чиста и устойчива околна среда.
