Все повече биоразградими отпадъци в Бургас намират екологично решение, вместо да замърсяват природата. Това се случва, когато гражданите използват правилно кафявите кофи за биоразградими отпадъци и контейнерите за разделно събиране. При спазване на правилата органичните отпадъци не отиват на депо, а се преработват в анаеробната инсталация, където се превръщат в чиста енергия и компост, обясниха от ОП „Чистота Еко“, което обслужва и анаеробната инсталация.

Всеки ден домакинствата генерират хранителни и растителни отпадъци. Ако те бъдат изхвърляни в общия контейнер, те се разлагат неконтролирано и отделят вредни газове. Когато обаче попаднат в кафявите кофи, те се събират отделно и се транспортират до специалната инсталация за преработка.

В анаеробните биореактори, при липса на кислород, микроорганизми разграждат органичните материали и произвеждат биогаз, който се използва като възобновяема енергия. Остатъчният материал от процеса се превръща в компост – естествен тор за почвите и растенията.

За да работи системата ефективно и да се намалят замърсяванията, е важно отпадъците да се изхвърлят в правилния контейнер:

В кафявите кофи за биоразградими отпадъци се изхвърлят:

• остатъци от храна

• обелки от плодове и зеленчуци

• черупки от яйца

• утайка от кафе и чай

• салфетки и кухненска хартия, замърсени с храна

• увехнали цветя и малки растителни отпадъци

В сините контейнери (хартия и картон):

• вестници, списания и тетрадки

• картонени кутии и опаковки

• хартиени торбички

(само чисти и сухи)

В жълтите контейнери (пластмаса и метал):

• пластмасови бутилки и опаковки

• кофички от кисело мляко

• найлонови пликове и фолио

• метални кенове и консервни кутии

(изплакнати и без остатъци от храна)

В зелените контейнери (стъкло):

• стъклени бутилки

• буркани

(без капачки и без съдържание)

Колкото по-точно се спазват тези правила, толкова по-ефективно биоразградимите отпадъци ще се преработват в анаеробната инсталация, ще се произвежда повече зелена енергия и ще се намалява замърсяването на въздуха, почвите и водите. Така всеки гражданин допринася пряко за по-чиста и устойчива околна среда.