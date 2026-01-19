Новооткритият магазин отвори врати в „Пиргос Парк“

В началото на новата година Лидл България откри магазин в първия обособен ритейл парк в Бургас – „Пиргос Парк“, който се намира на ул. „Янко Комитов“ №4. Новооткритият обект замества работилия до вчера магазин на веригата в Mall Galleria.

Инвестицията в Lidl в „Пиргос Парк“ е над 4 млн. лв., като магазинът разполага с просторна търговска зала с площ от над 1300 кв. м. Той е изграден изцяло по стандартната интериорна концепция на Lidl и предлага удобно разположение на различните продуктови категории. За да заплатят покупките си, клиентите могат да избират между четири каси с касиер-продавач, една експресна и шест каси на самообслужване. Паркингът на ритейл парка има близо 200 паркоместа, както и две станции за зареждане на електрически автомобили.

„Новата локация в ритейл парк „Пиргос Парк“ е много по-удобна и предлага по-лесен достъп. Предприехме тази стъпка, за да сме сигурни, че ще осигурим на нашите клиенти най-добри условия и среда за бързо, лесно и удобно пазаруване“, споделя Павел Керемидчиев, регионален мениджър продажби в Лидл България.

В деня на откриването, Lidl в „Пиргос Парк“ приветства първите си клиенти с приятни изненади и специални намаления на хранителни и нехранителни стоки. В допълнение към подбраните за магазина оферти, през целия януари жителите и гостите на Бургас, както и останалите клиенти на веригата, могат да закупят редица основни за всяко домакинство хранителни продукти на по-ниски цени. Кампанията е в продължение на стартиралата още през ноември инициатива за осигуряване на стабилни и достъпни цени в периода на преход към еврото - „До теб във всяка стъпка към еврото“.

Така веригата продължава ангажимента си да подкрепя клиентите си в по-предизвикателните зимни месеци, осигурявайки предвидимост и разнообразни възможности за спестяване.