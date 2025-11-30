Министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че връщането на наборната военна служба не стои на дневен ред и армията ще продължи да се попълва чрез професионален и доброволен състав. В студиото на БНТ той подчерта, че текущият бюджет на Министерството на отбраната за 2026 г. е минимален и дори недостатъчен, като се надява той да не бъде намаляван.

По думите му съществува дефицит, който ще бъде компенсиран чрез предоговаряне на плащания по текущи договори, включително по програмата за изтребителите F-16. Запрянов отбеляза, че военните разходи попадат под защитна клауза по Пакта за стабилност и растеж на ЕС и не влияят върху инфлацията за тази и следващите две години.

Министърът съобщи, че по европейския механизъм SAFE България е заложила девет проекта на стойност над 3.2 млрд. евро, финансирани чрез дългосрочен кредит от Европейската комисия с 10-годишен гратисен период и 35-годишен срок на изплащане. Проектите вече са изпратени за оценка в Брюксел.

Запрянов категорично заяви, че наборната служба не се планира. Според него усилията остават насочени към попълване на професионалната армия, като социалните мерки вече дават резултат — има по 3 до 5 кандидати за едно място, в някои случаи и по 20. Армията приема максимум 1000 души годишно поради ограничен финансов ресурс. Министърът подчерта, че България има проблем с мобилизационния резерв и разчита доброволната служба да го укрепи, подобно на модела, прилаган в някои други държави.

Военният министър коментира и мирния план на президента Доналд Тръмп за Украйна, като предупреди, че компромиси и от двете страни са неизбежни: "Украйна търси справедливост и мир по международното право, а Русия се базира на силата и резултатите на терен. Това прави изготвянето на взаимноприемлив план изключително трудно." Според него американската администрация търси прагматичен и реалистичен подход, но конфликтът остава сложен, защото агресорът преследва териториални цели, а жертвата се стреми да ги съхрани.

Запрянов съобщи още, че България планира закупуване на дронове и системи за противодействие на дронове, като очаква българската отбранителна индустрия да участва активно.

Относно последната атака с морски дрон срещу руски танкер в Черно море, министърът припомни, че България многократно е предупреждавала за рисковете за корабоплаването в региона. "Черно море е опасно още от началото на войната. Надявам се да няма нови атаки", заяви той.